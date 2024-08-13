В Новой Москве проведены обыски по делу о мошенничестве с сухпайками

Правоохранительные органы провели обыски в квартире в Новой Москве в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, связанном с сухпайками для армии.

Как передает РИА Новости, обыски прошли еще в апреле. Следствие настаивало на них, поскольку "по данному адресу могли находиться предметы, документы и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела".

26 июля стало известно о задержании экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова и помещении его под арест. По информации следствия, генерал проходит по делу о коррупции. СМИ сообщили, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. Трое фигурантов дела - топ-менеджмент комбината - были арестованы еще в апреле. Они подозреваются в ненадлежащем оказании услуг по организации питания для нужд министерства обороны России. Сумма ущерба составила 1,3 млрд рублей.