13 Августа 2024
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Политика В бывшем СССР
Фото: Украинская Православная Церковь

Украинский режим готовит запрет Церкви ко "дню незалежности"?

Появляется все больше сведений о том, что украинский режим готовится к запрету Церкви. Американский адвокат Роберт Амстердам написал открытое письмо Зеленскому по этому поводу, в котором заявил, что ему это известно, а Зеленский и его режим на грани совершения преступлений против человечности.
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Возможным шагом для уничтожения Церкви станет создание епархии или экзархата Экуменического патриархата на Украине с насильственным уводом Церкви в раскол. Параллельно будут принят закон о запрете Церкви, а те, кто не уйдут в раскол, будут подвергнуты репрессиям.

Амстердам отмечает, что в соответствии с секретным планом режима, которым он располагает, Рада находится на завершающей стадии законодательной работы по запрету Церкви. Законопроект противоречит всем нормам, а законодательный запрет УПЦ представляет собой коллективное наказание, нарушающее международное право на свободу религии и убеждений. Также духовенство и верующие преследуются.

Эти планы свидетельствуют о систематических усилиях по подрыву религиозной свободы и вмешательству украинского режима в дела веры. И Зеленский должен это прекратить.

"Как президент Украины и исходя из юридической доктрины ответственности руководства, вы несете персональную ответственность за действия своего правительства и подчиненных. Если вы не остановите их, вы рискуете быть привлеченным к личной ответственности за преступления против человечности", - заключил адвокат.

Коварные планы режима косвенно подтвердил накануне сам Зеленский, который анонсировал новые шаги к "духовной независимости", которую он обеспечит. Также номинальный глава раскольников Сергей Думенко ("митрополит Епифаний") вылетел с необъявленным визитом на Фанар.

Законопроект о запрете Церкви фактически разрабатывался несколько лет, в начале года он был принят в первом чтении, позже сообщалось, что в Раде не хватает голосов, но недавно эта "работа" активизировалась.

Украинский политолог Константин Бондаренко считает, что после запрета Церкви православным христианам останется только один путь – гражданское неповиновение. К слову, устав это допускает. Закон примут как раз ко "дню незалежности".

Депутат Рады Артем Дмитрук уверен, что государство, которое решило так контролировать своих граждан, в итоге потеряет и их, и себя.

Теги: украина, церковь, УПЦ


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