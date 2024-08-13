Прогремел взрыв. Ночью за ТЦ "Мега" сгорело два частных дома

Сегодня ночью в Екатеринбурге за ТЦ "Мега" сгорели два дома и надворные постройки в коллективном саду по ул. Металлургов. Как сообщает пресс-служба областного МЧС, огонь охватил площадь в 250 кв.м., из-за чего существовала угроза распространения пожара на соседние строения.

Очевидцы сообщают, что еще до пожара услышали со стороны садовых домов взрыв. Позднее огнеборцы вытащили из горящих строений три газовых баллона. К счастью, никто не пострадал, а распространение огня удалось избежать.

На месте работало 16 специалистов и семь единиц техники. В 03.25 огнеборцам удалось локализовать возгорание, а в 03.57 открытое горение на пожаре было ликвидировано. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России.

По словам главного редактора "Вечерних ведомостей" Владимира Постникова, с пожаре сгорел дом местного эколога и экоактивиста, специалиста лесопаркового хозяйства Елены Кольцовой. В последнее время на активно выступала против засыпки озера Малая Здохня с его краснокнижной флорой, против уничтожения фенологической тропы Батманова, а также вела работу по защите краснокнижных растений и животных, в том числе и в районе Московского лесопарка.

По словам самое Кольцовой, пожар мог быть не несчастным случаем, а поджогом. Все ее документы, компьютер и наработки по защите Московского лесопарка сгорели.