Въезд в Краснояружский район Белгородской области полностью закрыт

Въезд в Краснояружский район Белгородской области с 12 августа полностью закрыт. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Миськов.

"Это вынужденная временная мера, которая необходима, чтобы обезопасить жизни и здоровье наших граждан", — написал он в Telegram-канале, добавив, что "оперативная обстановка" остается напряженной.

По словам Миськова, бойцы самообороны будут следить за порядком в населенных пунктах и контролировать сохранность имущества. Также они будут кормить домашних животных, для этого нужно оставить заявку в соцсетях главы администрации района.

12 августа власти Белгородской области начали эвакуацию жителей Краснояружского района в более безопасные места. Причиной перемещения стала активность ВСУ на границе района, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Более 11 тысяч человек выехали из района, около тысячи находятся в ПВР.

Краснояружский район на западе граничит с Сумской областью Украины, на севере — с Беловским районом Курской области, откуда эвакуируют людей в связи с атакой ВСУ. Врио губернатора Алексей Смирнов сообщал, что 10 августа был зафиксирован заход украинской ДРГ на территорию Беловского района, однако ситуацию удалось стабилизировать.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал , что контрольно-пропускные пункты установят с 23 июля в 14 населенных пунктах региона из-за сложной оперативной обстановки.