Трамп считает, что Путин уважал его

Дональд Трамп дал интервью американскому бизнесмену Илону Маску, который ранее заявил о намерении стать спонсором республиканцев. В разговоре с Маском кандидат в президенты США заявил, что у него были хорошие отношения с Владимиром Путиным в бытность главой государства, и он рассчитывает продолжить их в случае второго избрания.

"Я знаю Путина очень хорошо. Я с ним очень хорошо ладил, он уважал меня. Надеюсь, мы снова с ним поладим. Знаешь, поладить с ним было бы хорошо, а не плохо", - заявил Трамп бизнесмену.

По мнению Трампа, Путина можно назвать "хорошим переговорщиком" в отличие от Джо Байдена, у которого, как считает Трамп, "низкий IQ".

Трамп считает одной из ошибок Байдена допущение возможности вступления Украины в НАТО.