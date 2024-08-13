В России создадут реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

Минстрой предложил создать единый цифровой реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Соответствующий законопроект Правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас законодательство предусматривает для отдельных категорий граждан такую меру поддержки, как улучшение жилищных условий через выдачу жилищных сертификатов, единовременную выплату на приобретение жилья, субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам и др. Но порядок учета граждан определяется региональными законодательными актами. Единого реестра таких граждан нет.

Предлагается создать единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС). В нем в автоматическом режиме будет формироваться единый цифровой реестр нуждающихся в улучшении жилищных условий, сведения о гражданах и членах семьи, основания для постановки на учет и др.