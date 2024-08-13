Обновленный Литературный квартал Екатеринбурга станет площадкой празднования Дня города

Литературный квартал станет очередной площадкой празднования Дня города в Екатеринбурге. Благоустройство территории уже завершается, а официальное открытие запланировано на 17 августа, сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с горадминистрацией.

В день открытия в 12.00 там пройдут литературные гадания, в 13.00 начнутся танцы 19 века, в которых могут принять участия горожане, а в 14.00 пройдет выступление Камерного театра под музыку Камерного оркестра B-A-C-H.

Ранее глава Екатеринбурга уже анонсировал открытие Литературного квартала в День города. О том, как преобразилась территория после благоустройства мы писали ранее.

Отметим, что Литературный квартал – это уникальный музейный комплекс, аналогов которому нет в России. На нескольких пешеходных улицах в центре Екатеринбурга расположились пять музеев, посвященных литературной жизни города XIX-XX столетий и памяти уральских писателей, Камерный театр и концертная площадка.