В Госдуме хотят сажать в тюрьму за дипфейки

В России может появиться новое уголовное наказание.

Речь идет об использование дипфейков. С такой инициативой выступили в Госдуме. Наказывать планируется за кражу и клевету, осуществленные с применением технологий по созданию фальшивых изображений или аудио.

Эксперты говорят, что новая норма является актуальной в современных реалиях, однако при ее реализации могут возникнуть сложности с доказательством использования дипфейк-технологий. Большая часть злоумышленников при этом находится за рубежом. По этой причине для них уголовная ответственность серьезной угрозы не представляет.

Из законопроекта следует, что за клевету, совершенную с использованием фальсифицированных фото-, видео- и аудиофайлов, имитирующих потерпевшего, будут грозить штраф в размере до 1,5 млн руб. либо лишение свободы на срок до двух лет. За мошенничество с использованием дипфейков наказание будет в виде штрафа до 400 тыс. руб. либо шесть лет тюрьмы.

В кабмине РФ указали, что в современном отраслевом законодательстве вопросы использования технологий подмены личности не урегулированы. Из-за этого может сформироваться некорректная правоприменительная практика. В правительстве рекомендовали доработать документ. После учета необходимых корректировок его внесут в Госдуму.

Бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий заявил, что технология deepfake генерируется на базе собранного набора видео или голосовых сообщений потенциальной жертвы. Эксперт подчеркнул, что в России дипфейки начинают набирать популярность, предупреждает Лукацкий. Их активно используют не только ради розыгрышей, но и в различных мошеннических атаках, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что Минцифры совместно с МВД и Роскомнадзором проработают вопросы правового регулирования цифровой технологии подмены личности (дипфейк). Это необходимо, чтобы не допустить ее использования в противоправных целях.