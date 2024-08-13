Сумма займов в МФО подскочила до 30 тысяч

В России в 1,5 раза подскочила сумма запрашиваемых в микрофинансовых организациях займов.

В январе–июне текущего года россияне оставляли заявки на микрокредиты в среднем в 30 тыс. руб. Участники рынка и эксперты говорят, что основная причина кроется в том, что Банк России ужесточил требования к банкам по выдаче высокорискованных кредитов.

В свою очередь, банки стали чаще отказывать потенциальным заемщикам. Кроме того, населению требуется всё больше денег для покрытия повседневных нужд из-за высокой инфляции в стране, сообщают "Известия".

Напомним, по итогам первого полугодия 2024 года микрофинансовые организации России выставили на продажу рекордный объем долгов. Речь идет о сумме в 58,6 млрд руб.