В России могут увеличить штраф за превышение уровня шума на дорогах

Координатор Московского городского отделения ЛДПР, кандидат в депутаты в Мосгордуму от ЛДПР Роман Крастелев заявил, что выступает с инициативой об увеличении с 500 руб. до 25 тыс. руб. штраф за превышение водителями автомобилей и мотоциклов уровня шума в 96 децибел на дорогах.

По его словам, в Москве появился экспериментальный комплекс для измерения шума проезжающего транспорта, были сделаны первые замеры на Чистопрудном бульваре. Крастелев указал, что у технической стороны вопроса появилось решение.

Осталось сертифицировать камеры фиксации, разработать методику замера, определить степень ответственности для нарушителей и внести изменения в действующее законодательство.

Кандидат в депутаты указал, что правоохранительные органы Санкт-Петербурга первыми среди российских регионов разработали и начали использовать эффективный правовой механизм для наказания водителей автомобилей и мотоциклов с громкими выхлопами. При этом уровень штрафа необходимо увеличить до 25 тыс. руб., подчеркнул Крастелев, сообщает РИА Новости.