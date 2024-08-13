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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Генпрокуратура поручила проверить производителей продуктов на использование запрещенной добавки

Генеральная прокуратура России поручила региональным подразделениям провести проверку сообщений об использовании производителями продуктов питания запрещенной в стране добавки — трансглютаминазы.

Ранее правоохранительные органы попросил проверить продажи этой добавки глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов. Надзорное ведомство сообщило, что в целях оперативности реагирования прокурорам необходимо рассмотреть случаи использования добавки в регионах, где ведут деятельность указанные производители.

В большинстве региональных прокуратур ответили, что информация принята в работу, а в некоторых уже подтвердили факт использования добавки. Например, в Алтайском крае местная прокуратура согласовала проведение внеплановой проверки в отношении ООО "Алтайская буренка", а также контрольного мероприятия у ООО "Родные просторы".

В Красноярском крае проверка на соблюдение качества и безопасности пройдет на ООО АПК "Правильные продукты".

В Мордовии факт использования запрещенной добавки подтвердился у ООО "МПК "Атяшевский", в отношении которого внеплановая проверка уже прошла - предприятие оштрафовано на 100 тыс. руб., сообщают "Известия".

Запрещенная добавка - микробная трансглютаминаза (мТГ). Ее используют для увеличения объема продуктов. В народе ее называют "мясным клеем", так как она способна соединить несоединимые пищевые белки, в 10 раз сократить цикл изготовления и, таким образом, снизить себестоимость продукции. Данный фермент используется в целях увеличения массы до 25% за счет удержания влаги.

Теги: Генпрокуратура, продукты, еда


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