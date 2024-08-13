13 Августа 2024
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Фото: Накануне.RU

Суд заочно вынес приговор драматургу Ивану Вырыпаеву

В Москве Басманный суд заочно приговорил драматурга Ивана Вырыпаева к 7,5 года колонии общего режима.

Его признали виновным в "распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации" по политическим мотивам. Вырыпаеву также запретили администрировать сайты на четыре года.

Срок отбытия наказания исчисляется с момента экстрадиции драматурга в Россию или его задержания на территории страны.

В декабре 2023 года Басманный суд заочно назначил Вырыпаеву восемь лет колонии общего режима по делу о распространении фейков об армии. В феврале текущего года драматург обжаловал этот приговор. В июле Мосгорсуд отменил заочный приговор. Его дело тогда вернули в суд первой инстанции для повторного рассмотрения другим судьей.

Теги: Вырыпаев, суд, фейки


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