Зеленский прокомментировал атаки на Курскую область

Украинский президент Владимир Зеленский впервые высказался о действиях Воорухенных сил страны в Курской области.

Глава государства заявил, что провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на которой заслушал доклад главкома ВСУ Александра Сырского по "операции" в Курской области, говорится в сообщении в Telegram-канале офиса президента.

"Наши операции — это чисто вопрос безопасности для Украины", — указал Зеленский. Он отметил, что "очень рассчитывает", что украинские дипломаты "будут максимально активно работать с партнерами". Зеленский подчеркнул, что "нужны соответствующие разрешения от партнеров на применение дальнобойного оружия".

Врио губернатора региона Алексей Смирнов на совещании у президента России заявил, что под контролем ВСУ находятся 28 российских населенных пунктов. На этой территории продолжают находится 2 тыс. человек, о судьбе которых ничего не известно.

Владимир Путин заявил, что с Киевом, атакующим мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не о чем говорить.