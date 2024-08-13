Рекламный сервис Google отключил монетизацию пользователям РФ

Рекламный сервис Google AdSense деактивировал аккаунты российских пользователей.

Об этом компания сообщила в своей рассылке. "Это означает, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя", — сказано сообщении. Заработок за июль сервис выплатит в период 21-26 августа, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты. Остаток по балансу российским пользователям Google планирует выплатить в течение 60 дней, сообщает Forbes.

В марте 2022 года Google запретила продажи любой онлайн-рекламы в России. Тогда компания заявила, что это связано "в свете чрезвычайных обстоятельств".