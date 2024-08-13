Минобороны: В Курскую область прибыли дополнительные силы

В Курскую область прибывают дополнительные силы и средства для наращивания войск и формирования резервов.

Как заявило в Telegram Министерство обороны России, выполняется подвоз личного состава, боевой техники, боеприпасов и других грузов, необходимых для боевой работы и всестороннего обеспечения войск.

Специалисты подразделений материально-технического обеспечения группировки войск "Север" организовали "всестороннее тыловое обеспечение личного состава подразделений, выполняющих задачи по отражению попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации", отмечает военное ведомство.

Ранее Минобороны сообщило, что всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 1610 человек, 32 танка, 23 БТР, 17 БМП, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре ЗРК, установку РСЗО и 13 орудий полевой артиллерии.