Террористку Трепову* экстренно госпитализировали

Террористку Дарью Трепову* экстренно госпитализировали в тюремную больницу Мордовии.

Это случилось из-за сильной депрессии и раскола личности. В настоящее время муж женщины пытается связаться с колонией и выяснить, что именно с ней произошло.

В начале прошлой недели её этапировали в ИК-2 возле посёлка Явас. Под конец недели ей якобы резко стало хуже, и она оказалась в лечебном исправительном учреждении № 3.

В заключении Трепова начала рисовать для общества веганов России. По словам экспертов, её картинки говорили о наличии тяжёлой формы депрессии и расколе личности из-за осознания того, что общество её не оправдает, а на свободу она выйдет в 53 года.

По версии гособвинения, в апреле 2023 года она, выполняя указания кураторов с Украины Романа Попкова и Юрия Денисова, принесла в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее Татарскому. Взрывное устройство было приведено в действие ее соучастниками дистанционно по мобильной связи. В результате взрыва Татарский погиб, ранения получили еще 52 человека. Суд признал Трепову виновной по всем пунктам обвинения, которое ей было предъявлено: п. "б" ч. 3 ст. 205 (террористический акт, совершенный организованной группой, повлекший умышленное причинение смерти человеку), ч. 4 ст. 222.1 (незаконное ношение взрывчатых устройств, совершенное организованной группой), ч. 4 ст. 327 УК РФ (использование поддельных документов с целью скрыть другое преступление). Касинцева суд признал виновным в укрывательстве Треповой после теракта.

Вину она признала только в использовании поддельного водительского удостоверения. Она заявила, что ее ввели в заблуждение, о взрывном устройстве в статуэтке она не знала.

*внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга