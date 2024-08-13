13 Августа 2024
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Фото: Накануне.RU

В Курской и Белгородской областях введут мораторий на выплату ипотечных кредитов

В Курской и Белгородской областях введут мораторий по выплате ипотечных и потребительских кредитов.

Как сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров, банки уже работают над данным вопросом. Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил также распространить мораторий на выплату ипотеки на Брянскую область, если в этом возникнет необходимость.

Ранее власти Курской области заявили, что оперативным штабом принято решение о приостановке с августа начисления платы за жилищно-коммунальное хозяйство в ряде районов региона.

До этого первый зампред комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил освободить от земельного и транспортного налогов, а также налога на имущество за 2024 и 2025 годы всех, кто был вынужден оставить свои дома в Курской области.

Теги: ипотека, кредиты, ВСУ


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Ранее 11.08.2024 20:57 Мск Курских беженцев предложили освободить от налогов

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