13 Августа 2024
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Спорт Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: РН-Юганскнефтегаз

При поддержке "Роснефти" в югорской деревне Лямина появился новый спортивной комплекс

В сургутской деревне Лямина открылся новый спортивный комплекс. Проект реализован при поддержке "РН-Юганскнефтегаза" в рамках соглашения о сотрудничестве "Роснефти" с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Раньше в Лямина был единственный спортзал - в школе, где заниматься могли только учащиеся.

Комплекс площадью 667м² включает универсальный игровой зал, который позволит принимать соревнования местного уровня по баскетболу, волейболу, мини футболу, спортивной борьбе и иным видам спорта. Также местные жители смогут посещать тренажёрный зал, для удобства спортсменов оборудваны раздевалки, душевые, медицинский и методический кабинеты, технические помещения. "Основное направление работы центра — подготовка жителей Лямина к выполнению нормативов физкультурно-спортивного комплекса ГТО, а также проведение оздоровительных занятий для активных людей разного возраста и уровня подготовки", - рассказали в пресс-службе "РН-Югенскнефтегаза".

(2024)|Фото: РН-Юганскнефтегаз

Особое внимание уделено созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Спорткомплекс стал базой для школы олимпийского резерва, которую возглавляет опытный тренер Тарлан Казимагомедов, воспитавший много сильных спортсменов, среди которых победитель первенства мира по армрестлингу Максим Битаров.

(2024)|Фото: РН-Юганскнефтегаз

В спортзале организованы тренировки по баскетболу, мини-футболу, волейболу, спортивной борьбе. В последующем будут проводиться соревнования по этим видам спорта.Открытие спортивного комплекса стало важным шагом в развитии физической культуры и спорта в регионе. Оно позволит привлечь больше людей к занятиям спортом и здоровому образу жизни.

(2024)|Фото: РН-Юганскнефтегаз

В Сургутском районе это уже третий спорткомплекс, открытый при поддержке нефтяников - ранее спортсменов приняли залы в Угуте и Сытомино.

ООО "РН-Юганскнефтегаз" – ключевой нефтедобывающий актив НК "Роснефть". Предприятие ведет разработку месторождений на 40 лицензионных участках в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре. Ежегодно "РН-Юганскнефтегаз" реализует ряд проектов, направленных на поддержку и развитие спорта в регионе присутствия. Благодаря нефтяникам построены и реконструированы спортивно-оздоровительные, физкультурные комплексы, детские игровые площадки.

Теги: РН-Юганскнефтегаз, спорткомплекс


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