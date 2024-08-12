Строители Екатеринбурга продлили закрытие движения по улице Татищева

В Екатеринбурге строители продлили закрытие движения транспорта по улице Татищева до 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, речь идет об участке от Плотников до Сварщиков. С 22 июля по 5 августа там должна была проводиться реконструкция воздушных линий электропередачи. Однако сегодня в горадминистрации сообщили, что работы продлятся до конца августа. Это связано со строительством тепловых сетей.

Специалисты ООО "СтройТехУрал" просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут. С этим поможет информационная карта, на которой отображена вся актуальная информация о дорожных работах и перекрытиях.

Напоминаем, что общественный транспорт по указанному участку не ходит. Объехать участок можно по улицам Каменщиков – Татищева – Викулова – Венгерских Коммунаров и по улицам Плотников – Нагорной – Каменщиков. Для помощи водителям установлены соответствующие дорожные знаки.