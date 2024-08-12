ФРГ: Киев не отчитывается об использовании немецкого оружия под Курском

Планы украинского командования по организации атаки на Курскую область не раскрывались Киевом, заявил официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

Операция, "судя по всему, была очень секретной и готовилась без обратной связи", отметил политик.

Он добавил, что применение оружия, которое Берлин поставил на Украину, также не согласовывалось с немецким правительством.

В свою очередь представитель Минобороны ФРГ заявил, что принципиальных причин, препятствующих использованию поставленного Германией оружия, нет. "Международное право предусматривает, что обороняющееся государство может защищаться и на территории агрессора", - приводит его слова ТАСС.

Газета Bild писала, что ВСУ в Курской области используют боевые машины пехоты Marder.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что к вылазке украинской армии в Курской области причастны страны Североатлантического альянса, о чем говорит имеющиеся в распоряжении украинских сил западная техника и разные виды оружия. Часть вооружения НАТО досталась российским бойцам в качестве трофеев.