"Некачественные" дети? Генпрокуратура вмешалась по фактам отказа в приеме школьников в 10-е классы

В ряде регионов, например в Краснодарском крае, Оренбургской области и др., нарушаются права детей на получение бесплатного и общедоступного образования. Им просто отказывают в зачислении в 10-й класс, поскольку дальнейшее обучение проводится исключительно по профилям углубленного изучения отдельных предметов. Самих школьников никто при этом не спрашивает, а "универсальных" 10-11-х классов нет. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ по результатам проверок по поручению генпрокурора Игоря Краснова. В его адрес были направлены жалобы от родителей школьников, которых фактически выгоняют из их школ.

Выявлено, что зачастую старшие классы формируются на основании внутришкольных критериев, которые определяются администрацией произвольно. Так, на Кубани всех школьников со средним баллом ниже 4,4 выгнали после 9-го класса, это 46 человек. Только после обращения в Гепрокуратуру они были восстанлвлены. В отношении директора возбуждено дело по ч. 5 ст. 19.30 КоАП РФ (нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса).

Отмечается, что вопрос рассматривался в Конституционном Суде РФ еще в 2020 году. И было определено, что индивидуальный отбор в "профильные" классы не может служить основанием для отчисления детей. Региональные власти обязаны предоставить гарантии доступности обучения по программе среднего общего образования каждому ребенку, желающему ее освоить, а не только тем, кто удовлетворяет школьным критериям, подчеркивает Генпрокуратура.

В свою очередь, руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов, комментируя новость, подчеркивает, что это безобразие с отчислением "некачественных" детей после 9-го класса напрямую следует из новых ФГОСов. Там указано, что школа может работать по профилям без "универсальных" старших классов. В итоге директора школ оказываются между двух огней: Рособрнадзором - за нарушение ФГОС, если введут "универсальный" класс, и прокуратурой - если не введут.

"Профессионализм тех, кто придумывал и утверждал вступившие в действие ФГОСы, запределен. Это надо было умудриться так сесть в лужу. Публично и с размаху. Чем закончится этот сериал - очень любопытно. Детей только жалко. Они-то тут вообще ни при чем. И, кстати замечу, что профилизация в массовой школе - это антипедагогичная и очень вредная идея. От нее вообще надо отказываться", - подытожил Богданов.

Проблема с отчислением детей после 9-го класса не нова и, видимо, носит массовый характер. Еще в марте прокуратура Калужской области постановила, что это противоречит российскому законодательству. Начальное общее, основное общее и среднее общее (10-11-й классы) образование являются обязательными условиями образования. То есть невозможно после 9 класса "автоматически" отчислить ученика. Получение аттестата об основном общем образовании не может являться основанием. Необходимо волеизъявление самого ученика, который сам хочет уйти, например решил продолжить обучение в колледже. Более того, ученики праве продолжить обучение в 10-11-х классах без всяких "профильных" отборов, т.к. это право гарантируется федеральным законом. По факту же школы создают "профильные" классы, где некоторые предметы почти не изучаются.