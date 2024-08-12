12 Августа 2024
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Образование В России Оренбургская область Красноярский край
Фото: Накануне.RU

"Некачественные" дети? Генпрокуратура вмешалась по фактам отказа в приеме школьников в 10-е классы

В ряде регионов, например в Краснодарском крае, Оренбургской области и др., нарушаются права детей на получение бесплатного и общедоступного образования. Им просто отказывают в зачислении в 10-й класс, поскольку дальнейшее обучение проводится исключительно по профилям углубленного изучения отдельных предметов. Самих школьников никто при этом не спрашивает, а "универсальных" 10-11-х классов нет. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ по результатам проверок по поручению генпрокурора Игоря Краснова. В его адрес были направлены жалобы от родителей школьников, которых фактически выгоняют из их школ.
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Выявлено, что зачастую старшие классы формируются на основании внутришкольных критериев, которые определяются администрацией произвольно. Так, на Кубани всех школьников со средним баллом ниже 4,4 выгнали после 9-го класса, это 46 человек. Только после обращения в Гепрокуратуру они были восстанлвлены. В отношении директора возбуждено дело по ч. 5 ст. 19.30 КоАП РФ (нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса).

Отмечается, что вопрос рассматривался в Конституционном Суде РФ еще в 2020 году. И было определено, что индивидуальный отбор в "профильные" классы не может служить основанием для отчисления детей. Региональные власти обязаны предоставить гарантии доступности обучения по программе среднего общего образования каждому ребенку, желающему ее освоить, а не только тем, кто удовлетворяет школьным критериям, подчеркивает Генпрокуратура.

В свою очередь, руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов, комментируя новость, подчеркивает, что это безобразие с отчислением "некачественных" детей после 9-го класса напрямую следует из новых ФГОСов. Там указано, что школа может работать по профилям без "универсальных" старших классов. В итоге директора школ оказываются между двух огней: Рособрнадзором - за нарушение ФГОС, если введут "универсальный" класс, и прокуратурой - если не введут.

"Профессионализм тех, кто придумывал и утверждал вступившие в действие ФГОСы, запределен. Это надо было умудриться так сесть в лужу. Публично и с размаху. Чем закончится этот сериал - очень любопытно. Детей только жалко. Они-то тут вообще ни при чем. И, кстати замечу, что профилизация в массовой школе - это антипедагогичная и очень вредная идея. От нее вообще надо отказываться", - подытожил Богданов.

Проблема с отчислением детей после 9-го класса не нова и, видимо, носит массовый характер. Еще в марте прокуратура Калужской области постановила, что это противоречит российскому законодательству. Начальное общее, основное общее и среднее общее (10-11-й классы) образование являются обязательными условиями образования. То есть невозможно после 9 класса "автоматически" отчислить ученика. Получение аттестата об основном общем образовании не может являться основанием. Необходимо волеизъявление самого ученика, который сам хочет уйти, например решил продолжить обучение в колледже. Более того, ученики праве продолжить обучение в 10-11-х классах без всяких "профильных" отборов, т.к. это право гарантируется федеральным законом. По факту же школы создают "профильные" классы, где некоторые предметы почти не изучаются.

Теги: прокуратура, образование, школа, выпускники


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