В Югре урок ОБЖ заменят на "Основы безопасности и защиты Родины"

В Югре урок ОБЖ заменят на "Основы безопасности и защиты Родины". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Руслан Кухарук, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение было принято сегодня на заседании правительства региона. Новый предмет появится с 1 сентября.

"В связи с этим на заседании правительства внесли изменения в региональные нормативные акты, привели их к федеральной норме. Договорились, что на августовском совещании педагогов рассмотрим вопрос адаптации учебного плана под новый предмет", - говорится в сообщении.

В рамках курса школьникам будут рассказывать о роли России в мире, а также о том, что государство делает для обеспечения нацбезопасности. Также школьников ждут практические уроки по тактической, огневой, военно-медицинской и технической подготовке.