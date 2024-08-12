ВСУ применили оружие с химическими снарядами в Курской области – врио губернатора

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что ВСУ применили химическое оружие в Беловском районе региона. По его словам, под обстрел боеприпасами с химическим компонентом попала бригада сотрудников "Россетей", других подробностей инцидента он не привел.

Смирнов на совещании у президента России заявил, что в Курской области сейчас нет четкой линии фронта, что осложняет определение местоположения противника. Тем не менее, выкопан противотанковый ров длиной 40 километров.