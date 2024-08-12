В Екатеринбурге три трамвая изменят схему движения из-за ремонта на Эльмаше

В Екатеринбурге три трамвая на три дня изменят схему движения из-за ремонтных работ на Эльмаше. Об этом предупреждает пресс-служба мэрии.

С 00.00 24 августа по 05.00 27 августа на перекрестке улиц Энтузиастов и Донской будут ремонтировать трамвайные пути. Из-за этого движение трамваев маршрутов №№2, 7 и 24 от улицы Старых Большевиков до конечной станции "Эльмаш" в обоих направлениях будет закрыто.

Вместо этого транспорт проследует по следующим направлениям:

трамвай № 2: станция ВИЗ – улица Татищева – проспект Ленина – улица Луначарского – проспект Космонавтов – станция Фрезеровщиков;

трамвай № 7: станция 7 Ключей – улица Техническая – улица Халтурина – Верх-Исетский бульвар – улица Челюскинцев – проспект Космонавтов – станция Фрезеровщиков;

трамвай № 24: станция Фрезеровщиков – улица Победы – улица Бебеля – улица Техническая – станция 7 Ключей.

В этот же период на участке будет ограничено движение транспорта, которое будет направлено по улицам Энтузиастов – Шефская – Баумана.

Строители просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут. С этим может помочь информационная карта, где отображается вся актуальная информация о дорожных работах и перекрытиях.