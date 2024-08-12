ВСУ потеряли более 1600 человек за время боев в Курской области

ВСУ за минувшие сутки потеряли на Курском направлении до 260 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

Помимо этого, уничтожена 31 единица бронетехники, в том числе три танка, восемь боевых машин пехоты, 20 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, три 122 мм гаубицы Д-30.

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 1610 человек, 32 танка, 23 БТР, 17 БМП, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре ЗРК, установку РСЗО и 13 орудий полевой артиллерии.

В Минобороны добавили, что удары по формированиям ВСУ на Курском направлении продолжаются. Группировка "Север" и подошедшие резервы ударами армейской авиации, артиллерии и дронов отразили семь атак украинских штурмовых групп 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад у Мартыновки, Борки и Коренево в Курской области.

Штурмовая и армейская авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й, 115-й механизированных бригад у Куриловки, Плехово, Любимовки, Суджи, Косицы, Гоголевки, Казачей Локни, Михайловки и Свердляковки.

Также поражены резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Дробновщины в Сумской области.