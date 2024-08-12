В Екатеринбурге утвержден план развития дорожной сети на Уктусе

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект планировки и межевания территории для развития улично-дорожной сети на Уктусе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, план охватывает 5,3 гектара города и разделен на четыре этапа. На первом строители реконструируют улицу Гаршина на участке длиной 153 метра. Ширина проезжей части составит 6 метров - две полосы по 3 метра каждая.

Затем специалисты продлят улицу Академика Павлова: сейчас она упирается в Просторную, а в перспективе будет проходить почти до Исети. Протяженность нового двухполосного участка составит 220 метров, а ширина - 6.

На третьем этапе продолжение получит улица Рощинская - ее протянут до Академика Павлова. Строители проложат 442 метра двухполосной дороги шириной 7 метров. Дополнительно реконструируют улицу Дарвина на участке 367 метров, проезжая часть также станет шириной 7 метров.

В финале будет достроен еще один участок улицы Рощинской длиной 130 метров, так дорога соединится с Просторной. Кроме этого, вдоль каждого участка УДС рабочие оборудуют тротуары шириной 3-4 метра и велодорожки по 2-3 метра.

Как добавили в мэрии, реализация проекта рассчитана до 2045 года.