Под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов в Курской области

В Курской области погибли при масштабной атаке ВСУ погибли 12 гражданских, ранен 121 человек, среди них 10 детей, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов на совещании у президента России.

По словам Смирнова, под контролем ВСУ находятся 28 российских населенных пунктов. На этой территории продолжают находится 2 тыс. человек, о судьбе которых ничего не известно.

Также Смирнов сообщил, что 180 тыс. человек в регионе подлежат эвакуации, выехали сами или вывезены властями 121 тыс. человек.

В трансляцию с совещания у президента, опубликованную Кремлем, попал момент, когда Смирнов стал рассказывать о глубине прохода ВСУ на территорию Курской области. Владимир Путин перебил врио губернатора со словами: "Это военные ведомства доложат, какая там ширина и глубина, Вы расскажите какая социально-гуманитарная ситуация и о помощи людям".