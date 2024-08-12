50-70% жителей Шебекино покинули город - губернатор

Порядка 50-70% жителей белгородского города Шебекино покинули территорию, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на совещании у президента. Об их возвращении в город пока речи не идет – он постоянно подвергается обстрелам. При этом Гладков выразил надежду, что жители Краснояружского района (на него минувшей ночью была совершена попытка атаки ВСУ) уже завтра смогут вернуться домой, исключением станут жители трех населенных пунктов.