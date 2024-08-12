В КНР заявили, что "случайно" повредили газопровод в Балтийском море

Контейнеровоз NewNew Polar Bear, владельцем которого является китайская компания, в 2023 году "случайно повредил" газопровод Balticconnector в Балтийском море. Об этом сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на источник.

Китайские власти, по данным газеты, провели внутреннее расследование и сообщили о его результатах Финляндии и Эстонии. Пекин признал, что в октябре прошлого года китайское судно повредило критически важный газопровод в Балтийском море, однако заявил, что "это был несчастный случай" - авария произошла в результате сильного шторма.

Ранее о возможной причастности к аварии китайского судна сообщали финские СМИ со ссылкой на данные системы отслеживания морского трафика Marine Traffic. В ночь с 7 на 8 октября Newnew Polar Bear шел на юго-восток со скоростью около 11 узлов в Финском заливе, пишет Helsingin Sanomat. В 1:12 ночи по финскому времени контейнеровоз неожиданно сбросил скорость и фактически ненадолго остановился в районе аварии. Это якобы произошло именно тогда, когда сотрудники норвежского сейсмологического центра Norsar зафиксировали толчки в районе повреждения газопровода.

Как сообщалось, финские власти подозревают, что утечка газа на трубопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией могла быть преднамеренной. 8 октября давление в трубе резко упало, затем газопровод был перекрыт. Прекращение подачи газа привело к росту цен на голубое топливо в Европе на 10%.