12 Августа 2024
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Политика В России Курская область
Фото: Накануне.RU

Путин: С Киевом, атакующим мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не о чем говорить

Владимир Путин назвал главной задачей Минобороны сейчас – выбить противника с территории Курской области.

"Киев действиями в Курской области пытается улучшить свои переговорные позиции в будущем", - сказал президент России на совещании с руководителями силовых ведомств. При этом Путин заявил, что "с Киевом, атакующим мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не о чем говорить".

Ситуация в регионе показывает, почему киевский режим отказался от мирных предложений Москвы и посредников, полагает президент.

Еще одной задачей, которую преследуют ВСУ, по мнению Путина, является остановка наступления российских войск.

Глава государства сообщил, что будет дана оценка событий, происходящих в Курской и Белгородской областях. "Противник получит достойный ответ", - резюмировал Путин.

ВСУ 6 августа начали масштабную наземную атаку на Курскую область. 7 августа начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что "продвижение ВСУ вглубь России на курском направлении остановлено силами подразделений группировки войск "Север" и ПС ФСБ".

12 августа власти в РФ официально признали, что глубина проникновения ВСУ составила 12 км, ширина 40 км. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. По его словам, под контролем противника находятся 28 населенных пунктов и "в оккупации" оказались 2 тыс. человек, "о судьбе которых мы ничего не знаем".

Теги: владимир путин, курская область, всу


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