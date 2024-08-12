12 Августа 2024
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Тобольский экс-депутат отделался штрафом за мошенничество

В Тобольском городском суде вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего депутата гордумы Олега Подковырова. Ему было предъявлено обвинение по четырем эпизодам мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ), сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

5 мая Тобольский городской суд признал его виновным и приговорил к четырем с половиной годам колонии общего режима с возмещением государству ущерба в размере 1,5 млн руб. Тюменский областной суд приговор Тобольского городского суда отменил. Дело поступило на новое рассмотрение в Тобольский городской суд 31 августа 2023 года. Мера пресечения в отношении подсудимого судом не избиралась.

Напомним, депутат работал директором ООО "Аргумент", который он сам и учредил. Фирма занималась сносом зданий и утилизацией возникшего при этом строительного мусора. "Аргумент" заключила контракты с Имущественной казной Тобольска по сносу зданий и утилизации мусора. Компания являлась как подрядчиком, так и субподрядчиком. Фактически утилизации мусора на полигон не осуществлялось, а в исполнительную документацию для отчетности были приложены документы, якобы подтверждающие факт утилизации строительного мусора.

Во время расследования было установлено, что документы об утилизации строительного мусора были поддельными. Компания, занимающаяся приемкой строительного мусора, факт выдачи таких документов не подтвердила, сообщив суду, что на выдачу таких справок существует определенная процедура, в том числе регистрация документов.

Ущерб от деятельности фирмы "Аргумент" составил чуть более 1 800 000 руб. В судебном заседании подсудимый частично признал вину, пояснив, что подписал исполнительную документацию, не проверив достоверность содержащихся в ней сведениях, понадеявшись на своего заместителя, готовившего весь пакет документов. Заместитель директора, в свою очередь, в судебном заседании пояснил, что документы об утилизации строительного мусора ему передал сам Подковыров.

Обвиняемый предоставил документы, подтверждающие возмещение ущерба Имущественной казне в полном объеме.

Суд, исследовав показания сторон, изучив предоставленные доказательства, учитывая возмещенный ущерб до вынесения приговора, вынес обвинительный приговор.

Олег Подковыров признан виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ. По совокупности, путем частичного сложения наказаний, ему назначен штраф в сумме 300 000 рублей в доход государства.

В соответствии с ч.5 ст.72 УК РФ, учитывая, что подсудимый в период с 05 мая 2023 года по 10 августа 2023 года содержался под стражей, суд смягчил ему наказание в виде штрафа до 250 000 рублей в доход государства.

Теги: мошенничество, уголовное дело, штраф, Олег Подковыров


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