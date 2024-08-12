Лукашенко предложил сажать на восемь лет за оскорбление президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ввести в Уголовный кодекс республики новую статью – за оскорбления, угрозы и клевету в адрес президента страны, даже если речь идет о бывшем главе государства. Также закон будет распространяться на членов семьи политика.

Если поправки в Уголовный кодекс примут, то максимальным наказанием по статье будет лишение свободы на срок до восьми лет.

Ранее Лукашенко заявил, что молится о своем здоровье. "Меня хоронят уже лет 25 точно. Да я не собираюсь. Я у бога прошу только одного: чтобы и дальше так было со здоровьем", - прокомментировал Лукашенко слухи о здоровье на встрече с жителями Гомельской области.

Пик разговоров о болезнях президента Белоруссии пришелся на май 2023 года. Тогда его визит в Москву на День победы был очень кратким, и выглядел при этом государственный лидер не лучшим образом.

В 2025 году в Белоруссии должны пройти президентские выборы.