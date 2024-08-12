Полиция задержала воришку из Академического, укравшего смартфоны на полмиллиона

Сотрудники полиции задержали вора-рецидивиста, укравшего из магазина в Академическом районе Екатеринбурга пять смартфонов на сумму более 500 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

Когда именно произошел инцидент, не уточняется. Известно, что задержанный заметил в одном из магазинов ТЦ "Академический" связку ключей от витрины со смартфонами. Пока продавца не было на месте, тот открыл стеклянные дверцы и забрал с собой пять iPhone более чем на полмиллиона рублей.

Обнаружив пропажу, продавец сразу же обратился в полицию. По камерам видеонаблюдения вора удалось быстро найти и задержать. Им оказался местный житель 2000 года рождения. Ранее он уже был неоднократно судим за кражи и грабеж.

Возбуждено уголовное дело.