12 Августа 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Украинский военнопленный: ВСУ должны были дойти до Курска и Белгорода

Военнослужащий 80-й бригады ВСУ задержан в Беловском районе Курской области, сообщила ФСБ России.

На допросе украинский военнопленный заявил, что ВСУ после нападения на Курскую область ставили задачу дойти до Курска и Белгорода и "захватить побольше территории", чтобы во время мирных переговоров была возможность поменять территории".

Также он сообщил, что украинским военным было приказано в случае сопротивления со стороны мирного населения расстреливать всех на месте. Кроме того, задержанный рассказал, что ВСУшники занимались мародерством и забирали с собой все, что могли унести, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в атаке на Курскую область принимают участие военные 80-й бригады ВСУ, которые, по данным RT, участвовали в расстрелах российских военнопленных. Телеканал сообщал, что бригада базируется во Львове и тесно сотрудничает с НАТО.

Также сообщалось, что в нападении на Курскую область принимают участие иностранные наемники.

Теги: всу, военнопленный, курск, белгород


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