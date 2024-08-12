Украинский военнопленный: ВСУ должны были дойти до Курска и Белгорода

Военнослужащий 80-й бригады ВСУ задержан в Беловском районе Курской области, сообщила ФСБ России.

На допросе украинский военнопленный заявил, что ВСУ после нападения на Курскую область ставили задачу дойти до Курска и Белгорода и "захватить побольше территории", чтобы во время мирных переговоров была возможность поменять территории".

Также он сообщил, что украинским военным было приказано в случае сопротивления со стороны мирного населения расстреливать всех на месте. Кроме того, задержанный рассказал, что ВСУшники занимались мародерством и забирали с собой все, что могли унести, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в атаке на Курскую область принимают участие военные 80-й бригады ВСУ, которые, по данным RT, участвовали в расстрелах российских военнопленных. Телеканал сообщал, что бригада базируется во Львове и тесно сотрудничает с НАТО.

Также сообщалось, что в нападении на Курскую область принимают участие иностранные наемники.