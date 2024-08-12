Алсу вернула былую популярность на волне скандального развода с миллиардером Абрамовым

Судебные разбирательства, связанные с бракоразводным процессом певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова начнутся в столичных судах в 20-х числах августа. Пока еще супруги будут делить имущество, нажитое за 18 лет совместной жизни, а также право опеки над тремя совместными детьми. По данным издания "СтарХит", Алсу отказалась от досудебного соглашения и предложенных мужем отступных в 2,5 млрд руб.

Также издание отмечает, что развод сыграл на руку карьере Алсу: ее снова стали приглашать выступать на концертах, готовится большое сольное выступление в московском Доме музыки, билеты уже распроданы. Также певица не брезгует в свете изменяющего семейного статуса выступлениями на корпоративах и вечеринках, но при этом ценник на ее присутствие вырос пропорционально шумихе вокруг семейного скандала.

Напомним, ранее в сети и СМИ появились слухи о том, что Алсу подала на развод из-за неверности супруга (который отрицает наличие такой проблемы). Даже называлось имя возможной разлучницы: якобы, ею стала мать младшего ребенка Тимати Анастасия Решетова.