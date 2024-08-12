Милонов выступил против женщин с татуировками и увеличенными губами

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Виталий Милонов, сам обладая внешностью с, мягко говоря, неканонической красотой, продолжает оценивать женщин.

Так, он заявил, что женщины с татуировками непривлекательны. По его мнению, в моде "натуральный оттенок кожи.

"Девушкам надо знать, что исписанная синевой женщина не является для мужчин привлекательной, потому что только естественное, природное всё должно быть", - цитирует депутата радиостанция "Говорит Москва".

Он также выступил против увеличения губ и других вмешательств на лице. "Есть, конечно, рыбофилы, те, которым нравятся окунёвые лица, но это исключение из правил. И мужики, которым нравятся окунёвые лица — я бы к ним ещё пригляделся. Они так себе ещё супчики. Надёжными я бы их точно не назвал", - заявил Милонов.

Ранее Милонов призывал запретить увеличение губ, дурно пахнущих россиян и турецкие сериалы.