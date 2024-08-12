Отравившиеся в сургутском кардиодиспансере сердечники идут на поправку

Глава департамента здравоохранения Алексей Добровольский в связи с острым пищевым отравлением пациентов окружного кардиодиспансера работает в Сургуте.

В своем telegram-канале он сообщил, что отравившиеся пациенты идут на поправку.

"Продолжаем лечение совместно с кардиологами и инфекционистами, на утро пациенты отмечают улучшение общего состояния и идут на поправку. Установили дополнительное наблюдение за контактными из числа пациентов и персонала", - говорится в сообщении.

В инфекционном отделении сургутской ОКБ продолжают лечение 82 из 94 пациентов кардиологического диспансера с симптомами острой кишечной инфекции. Проверка по ситуации продолжается. Вместе с Роспотребнадзором устанавливаются причины заболевания: продукты питания, нарушения в технологии приготовления. До выяснения причин работа пищеблока приостановлена, плановая госпитализация перенесена. Оказывается экстренная помощь, проводится полная дезинфекция.

Медорганизации обеспечены всем необходимым, включая препараты для антибактериальной терапии, препараты для лечения кардиологических заболеваний.