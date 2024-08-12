Российские полисы ОСАГО с 1 октября будут действовать в Белоруссии

Правительство России сообщило как об уже утвержденном факте, что действие полиса ОСАГО будет расширено на территорию Белоруссии с 1 октября 2024 года. Настолько кабинет министров уверен в одобрении со стороны Госдумы, которая вернется с каникул только в середине сентября (и, видимо, должна будет рассмотреть документ в трех чтениях в двухнедельный срок).

"Подготовлен законопроект, который позволит автовладельцам расширить покрытие ОСАГО на территорию Белоруссии. Таким образом, им не придется платить за дополнительную страховку – компенсации при ДТП будут включены в существующую", - говорится в сообщении правительственной пресс-службе.

Согласно документу, на территории соседней страны можно будет также предъявить электронную страховку вместо бумажного полиса.

"Рассчитываем, что появление еще одного варианта автогражданского страхования облегчит поездки в Белоруссию автомобильным транспортом, в том числе для туристов и для предпринимателей", – заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.