В Свердловской области открыты пункты временного размещения для жителей Курской области

В Свердловской области созданы пункты временного размещения, которые примут жителей Курской области, решивших покинуть родной регион.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, ПВР расположены на территории Камышлова, Ирбита, Арамили и Ревды. В них уже проживают граждане, вынужденно покинувшие территорию Украины.

Жителям Курской области, которые прибыли на Средний Урал, для размещения необходимо написать заявление в управлении социальной политики. Контакты организаций доступны на официальном сайте Минсоцполитики.

Консультацию также можно получить в многофункциональных центрах (МФЦ). Кроме этого, можно обратиться на "горячую линию" Свердловской области по телефону 122 и на единый социальный телефон 8-800-300-8-100.

Напомним, ранее первая партия гуманитарной помощи из Екатеринбурга была доставлена в Курск.