Главу узбекского землячества приговорили к четырем годам по делу о разжигании розни

Суд приговорил к четырем годам колонии общего режима президента межрегионального узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова.

Он признан виновным в совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Об этом сообщает СУ СКР по Москве.

По версии следствия, Баратов опубликовал в соцсети "Одноклассники" мем, оскорбляющий участников СВО. Пост Баратова увидели военкоры, они пожаловались главе СКР Александру Бастрыкину, он распорядился возбудить уголовное дело.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия") в связи со скандалом вокруг Баратова назвал "национальные диаспоры, землячества и общины" в России не чем иным, как "легализованными мафиозными структурами".