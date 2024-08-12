В Белом доме опасаются "жесткого возмездия" России на атаку ВСУ в Курской области

Администрация президента США Джо Байдена допускает, что Украине может грозить "жестокое возмездие" со стороны России за атаку ВСУ на Курскую область. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на источники в Белом доме пишет, что американские чиновники опасаются массированного удара со стороны РФ по критической инфраструктуре Украины в ответ на "рискованную" операцию Киева.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала жесткий ответ России на удары ВСУ по российским регионам. По ее словам, Киев продолжает террористическую деятельность с целью устрашения мирного населения России. Никакого смысла с военной точки зрения эти "варварские акты" не имеют, однако отрабатывает кредиты, выданные западными хозяевами, говорится в заявлении.