В тюменской ОКБ №1 за семь лет пересадили семь сердец

В тюменской ОКБ №1 работает одно из лучших в стране торакальных отделений (излечивающих болезни грудной клетки). Кроме того, уже семь лет работает система трансплантации органов. Журналистам показали, как работают различные отделения клиники.

Главврач больницы Иван Попов считает, что то здравоохранение, что есть в Югре и на Ямале, - продукт научной и практической тюменской школы. В работу врача внедряют новые технологии, и ОКБ 1 - флагман направления, где за год лечатся 33 тыс. пациентов. Главврач отметил, что пациента ведут по принципу одного окна. В клинике есть по четыре аппарата МРТ и КТ. В год в ОКБ обследуются 700-800 тыс. пациентов.

В больнице лечат, например, порок сердца. Центр торакальной хирургии входит в топ-5 лучших торакальных отделений страны. Врачи применяют уникальные эндоскопические методы лечения.

Одно из важных направлений работы клиники - трансплантология. Первая такая процедура, прошедшая в больнице в 2017 г., касалась почки. С тех пор список органов расширили. За семь лет работы прошли 160 трансплантаций. В работе больницы используется искусственный интеллект, позволяющий диагностировать различные заболевания.

Терапевтическое отделение является единственным коммерческим в системе ОМС. Речь тут идёт о пациентах, которые не хотят лежать в общих палатах и готовы доплатить за комфортное проживание в стационаре. Врачи этого отделения имеют широкий профиль работы, не конкретизируясь на каком-то конкретном. Одновременно в отделении могут лечиться 23 пациента. Пользуется оно спросом и у жителей северных автономий.

В офтальмологическом отделении - своя регистратура. В отделении установлены различные аппараты для диагностики заболеваний. Среди сделанных в этом отделении операций - исправление зрения в минус 28. Одна из операций, которую делают в больнице, - исправление зрения по определенной технологии, когда в глазах пациента меняют хрусталик. Его настраивают определенным образом и человек может видеть, как в молодости.

В реанимации лежат, в том числе, дети, которые рождаются с какими-либо пороками.