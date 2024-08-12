В тюменской ОКБ №1 за семь лет пересадили семь сердец

12 Августа 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Осторожно, хостинг замедляется

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В тюменской ОКБ №1 за семь лет пересадили семь сердец

В тюменской ОКБ №1 работает одно из лучших в стране торакальных отделений (излечивающих болезни грудной клетки). Кроме того, уже семь лет работает система трансплантации органов. Журналистам показали, как работают различные отделения клиники.

Главврач больницы Иван Попов считает, что то здравоохранение, что есть в Югре и на Ямале, - продукт научной и практической тюменской школы. В работу врача внедряют новые технологии, и ОКБ 1 - флагман направления, где за год лечатся 33 тыс. пациентов. Главврач отметил, что пациента ведут по принципу одного окна. В клинике есть по четыре аппарата МРТ и КТ. В год в ОКБ обследуются 700-800 тыс. пациентов.

Главврач областной клинической больницы №1 в Тюмени Иван Попов(2024)|Фото: Накануне.RU

В больнице лечат, например, порок сердца. Центр торакальной хирургии входит в топ-5 лучших торакальных отделений страны. Врачи применяют уникальные эндоскопические методы лечения.

Областная клиническая больница №1 в Тюмени(2024)|Фото: Накануне.RU

Одно из важных направлений работы клиники - трансплантология. Первая такая процедура, прошедшая в больнице в 2017 г., касалась почки. С тех пор список органов расширили. За семь лет работы прошли 160 трансплантаций. В работе больницы используется искусственный интеллект, позволяющий диагностировать различные заболевания.

(2024)|Фото: Накануне.RU

Терапевтическое отделение является единственным коммерческим в системе ОМС. Речь тут идёт о пациентах, которые не хотят лежать в общих палатах и готовы доплатить за комфортное проживание в стационаре. Врачи этого отделения имеют широкий профиль работы, не конкретизируясь на каком-то конкретном. Одновременно в отделении могут лечиться 23 пациента. Пользуется оно спросом и у жителей северных автономий.

(2024)|Фото: Накануне.RU

В офтальмологическом отделении - своя регистратура. В отделении установлены различные аппараты для диагностики заболеваний. Среди сделанных в этом отделении операций - исправление зрения в минус 28. Одна из операций, которую делают в больнице, - исправление зрения по определенной технологии, когда в глазах пациента меняют хрусталик. Его настраивают определенным образом и человек может видеть, как в молодости.

Областная клиническая больница №1 в Тюмени(2024)|Фото: Накануне.RU

В реанимации лежат, в том числе, дети, которые рождаются с какими-либо пороками.

Теги: ОКБ №1, пересадка сердца, торакальное отделение


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети