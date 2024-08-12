В Севастополе окна школ к 1 сентября оклеят специальной антиосколочной пленкой

В Севастополе оклеят специальной пленкой окна всех учебных заведений – чтобы при трещинах стекло не разлеталось, решение было принято на чрезвычайном заседании регионального заксобрания.

"Для оклейки окон применяется специальная полиуретановая пленка, которая может выдерживать серьезные механические нагрузки. Даже если на стекле появится трещина, осколки останутся на пленке и не разлетятся — а значит, здоровью детей ничего не будет угрожать", - сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Всего в городе оклеят окна 158 учебных заведений, это 66 тыс. кв. метров пленки.

"До настоящего времени работа шла не слишком высокими темпами из-за сложностей в поставке материалов; сейчас все вопросы решены. Поручил усилить бригады специалистов, которые занимаются оклейкой окон, и нарастить темп", - добавил губернатор.

В прошлом году школы оклеивали в Белгородской области.