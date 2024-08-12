Бастрыкин взял на контроль ситуацию с отравлением сердечников в сургутском диспансере

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту нарушения прав пациентов медицинского учреждения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК РФ.

Напомним, было выявлено 94 пациента кардиодиспансера с симптомами острой кишечной инфекции, из них 58 перевели в инфекционное отделение. Следственный комитет начал проверку.

Для расследования случившегося была создана специальная комиссия с участием сотрудников Роспотребнадзора. Если будет подтверждена вина поставщика, к нему будут применены жесткие санкции, в том числе включение в перечень недобросовестных поставщиков. Если вина окажется на сотрудниках пищеблока - будут приняты соответствующие меры.

Ситуация находится на постоянном контроле департамента здравоохранения Югры и врио губернатора региона Руслана Кухарука.

Тяжелых пациентов нет. Все заболевшие обеспечены качественной медпомощью, есть все необходимые медикаменты. В кардиодиспансере проводится тотальная дезинфекция, плановая помощь временно приостановлена.

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре Михаилу Мокшину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.