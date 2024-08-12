Мосгордума хочет еще больше штрафов для электросамокатчиков

Мосгордума готовит поправки ко второму чтению законопроекта об ответственности для водителей электросамокатов, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме.

Напомним, в первом чтении Госдума одобрила введение ответственности за езду на средстве индивидуальной мобильности (СИМ) в состоянии опьянения (20-30 тыс. руб.), превышение разрешенной скорости на СИМ будет караться штрафом от 500 до 5 тыс. руб.

Депутаты Мосгордумы предлагают пойти дальше: ввести штрафы за невыполнение обязанностей в случае ДТП (неоказание помощи пострадавшим, оставление места ДТП), использование во время движения телефона, а также за довольно экзотическое проявление – "употребление алкогольных, наркотических или психотропных веществ после ДТП либо после остановки СИМ по требованию сотрудника полиции".

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что от граждан поступает много подобных предложений: "Опрос показывает, что многие готовы мириться с электросамокатами на улицах, если будут введены дополнительные меры регулирования. Важно, чтобы это было сделано как можно скорее, – будем надеяться, что федеральный закон будет принят и вступит в силу еще в текущем прокатном сезоне".