Фигурантом дела о скандальной рекультивации полигона стал главный эколог Нижневартовска

По материалам РУФСБ России по Тюменской области и прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении начальника управления по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовска, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Дело возбуждено по статье "Превышение должностных полномочий".

По данным следствия, подозреваемый, будучи председателем по приемке выполненных работ по рекультивации мусорного полигона, с февраля 2022 года по декабрь 2023 года подписал документ о выполненных работах, стоимости работ и понесенных затратах. Документы содержали ложные сведения - часть работ не соответствовала требованиям, другой ряд работ не был выполнен.

Ущерб бюджету РФ составил более 19 млн руб.

Следствие полагает, что действиями должностного лица причинен вред законным правам и интересам жителей города Нижневартовска в виде неэффективного выполнения мероприятий регионального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология".

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Оперативное сопровождение осуществляется РУФСБ России по Тюменской области.