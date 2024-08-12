Бывший заместитель белгородского губернатора признал вину и записался на СВО

Октябрьский районный суд Белгорода приговорил бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева к пяти годам колонии по делу о взятке в особо крупном размере.

Как сообщает ТАСС, ему также запретили занимать должности на государственной службе на 8 лет. Кроме того, Полежаев должен выплатить штраф в размере 36 млн рублей.

Обвиняемый заявил в последнем слове, что признает свою вину и подписал контракт с Минобороны. "Я не боюсь понести за это ответственность и отдать жизнь за свою страну и близких", - сказал он.

В начале июля 2023 года об увольнении своего заместителя сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Причиной стало систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе некачественная организация работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке. Позднее экс-чиновнику вменили взятку в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2022-2023 гг. Полежаев получил от директора одной из строительных компаний два иностранных автомобиля премиум-класса общей стоимостью более 17 млн рублей. За это Полежаев должен был оказать содействие в приемке работ по строительству очистных сооружений в Белгородской области, а также в заключении с организацией контрактов в сфере ЖКХ.