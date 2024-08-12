"Росатом" призвал МАГАТЭ дать политическую оценку атаке на Запорожскую АЭС

В "Росатоме" призвали Международное агентство по атомной энергии определить источник атаки на Запорожскую АЭС (где минувшей ночью сгорела градирня) и дать инциденту политическую оценку. Глава госкорпорации Алексей Лихачев заявил, что в "Росатоме" считают источником атаки ВСУ и расценивают ее как целенаправленный удар по безопасности станции.

Ранее сообщалось, что башенная градирня была атакована двумя украинскими беспилотниками. Руководство ЗАЭС заявило, что градирня полностью выгорела изнутри, но угрозы обрушения нет, происшествие не нарушило ситуацию с безопасностью на станции.

"Росатом" обратил внимание на то, что атаковано оборудование, главной задачей которого является охлаждение воды в режиме нормальной эксплуатации станции.