В минздраве рассказали о самочувствии тагильчан, пострадавших от обрушения дома

На сегодняшний день в больницах Екатеринбурга под присмотром медиков остаются шесть пациентов, пострадавших при обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.

"Двое детей получают самое современное лечение и помощь лучших врачей Детской городской клинической больницы №9. Трое взрослых находятся в отделениях Центральной городской клинической больницы №23. Продолжает получать лечение и 80-летний пациент, госпитализированный в СОКБ №1", — сообщили в минздраве.

Там также рассказали подробности лечения каждого. В ЦГКБ №23 находится три пациента: двое — в отделении неотложной хирургии, один — в реанимационном отделении. Все трое стабильны, с положительной динамикой. Двое были прооперированы. Одну из них уже на этой неделе переведут на второй этап реабилитации в ЦГКБ №3.

В ДГКБ №9 продолжают лечение два маленьких пациента. Одного уже до конца недели отпустят долечиваться домой. Состояние второго остается стабильно тяжелым. Вся медицинская помощь оказывается пациентам в полном объеме.

В СОКБ №1 сейчас находится 80-летний тагильчанин. Его состояние специалисты оценивают как удовлетворительное, но для завершения курса лечения пациент еще некоторое время будет находиться в стационаре под наблюдением медиков.

При этом, все пострадавшие, которые были госпитализированы в больницы Нижнего Тагила, уже вернулись домой.

Сейчас сотрудники поликлиник Городской больницы №1 помогают тагильчанам в пункте временного размещения: многие из них имеют хронические заболевания. Уральцы, лишившиеся своих квартир в этой трагедии, обеспечены льготными лекарствами вне очереди. Помимо этого, компания "Фармация" направила в поликлинику ГБ №1 препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний желудочно-кишечного тракта, обезболивающие средства и другие медикаменты. Список и количество востребованных лекарств собрали медики Городской больницы №1. Препараты будут выдавать бесплатно после врачебного назначения или корректировки терапии.

"За пунктом временного размещения закреплен участковый врач, в поликлинике предусмотрен особый график приема пострадавших по вопросам, касающимся состояния здоровья. У людей есть прямая связь со специалистом. Для контроля артериального давления у дежурного администратора ПВР установлен автоматический тонометр, предоставленный АО "ПТП "Медтехника". Неотложную помощь при необходимости готовы оказать специалисты выездной бригады", — подчеркнул главный врач ГБ №1 Александр Павловских.