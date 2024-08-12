В Екатеринбурге продлили работу общественного транспорта в День города

В Екатеринбурге в предстоящий на этой неделе День города будет продлена работа общественного транспорта. Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, чтобы все смогли добраться домой по окончании торжеств, работа общественного транспорта будет продлена до часа ночи. Это коснется как автобусов, троллейбусов, трамваев, так и метро. Накопление общественного транспорта будет организовано к 21:00 на центральных локациях города: проспекте Ленина, улицах Малышева, Карла Либкнехта, Московской, Луначарского, Сакко и Ванцетти.

Как отметил Орлов, в уральской столице пройдут более 40 мероприятий, посвященных 301-летию Екатеринбурга. С утра и до позднего вечера 17 августа состоятся концерты, фестивали, спортивные состязания, показ мод, выставка ретроавтомобилей и финал конкурса "Мисс Екатеринбург".

Завершится День города фейерверком, который начнется в 22:00.